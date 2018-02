Grieg-gruppens tørlastrederi forventer nyt underskud i år

BERGEN

2018 kommer ikke til at blive året, hvor den familieejede Grieg-gruppes tørlastrederi Grieg Star igen kan vende minus til plus på bundlinjen.

Sådan lyder forventningen fra CEO Camilla Grieg i et interview med ShippingWatch i Bergen.

Samtidig gør hun status på et 2017, der bød på et hårdt marked og et omfattende arbejde med den nye fremtidige retning via Gearbulk-samarbejdet G2 Ocean, som ShippingWatch omtalte tidligere torsdag.

Vi kommer ikke helt i plus [i 2018], og det gør vi i 2019. Det er planen. Camilla Grieg, CEO, Grieg Star

"Vi hentede store synergier på omkostningssiden via samarbejdet med Gearbulk om G2 Ocean, men samtidig koster en sådan restrukturering, og så var markedet dårligere, end vi forventede. Så 2017 var et dårligt år resultatmæssigt og et år, vi aldrig vil se igen," siger Camilla Grieg til ShippingWatch og understreger samtidig:

"Vi mener dog, at det vi opnåede i 2017 med etableringen af G2 Ocean var historisk, utroligt vigtigt og helt rigtigt. Så samlet set var 2017 et godt år på den måde, fordi vi gjorde en investering, som vi tror er meget vigtig."

Forventer underskud i år

Grieg Star forventer at præsentere sit årsregnskab for 2017 i midten af marts måned.

Da rederiet offentliggjorde sine tal for 2016 viste det en omsætning på 3,8 mia. norske kr., en tilbagegang fra 4,6 mia. norske kr. året før.

Bundlinjen udgjorde et minus før skat på 64 mio. norske kr., hvilket var en forbedring fra et underskud på 476 mio. norske kr. i 2015.

"For 2018 har vi forventninger om, at vi kommer godt op fra, hvor vi var i 2017 indtjeningsmæssigt, men vi kommer ikke helt i plus, og det gør vi i 2019. Det er planen," siger Camilla Grieg.

Grieg Star, der er en del af Grieg-gruppen, opererer en flåde på 31 tørlastskibe af typen open hatch. I tillæg råder rederiet pt. over 7 konventionelle tørlastskibe.

Foto: Grieg Star

Tilbage i 2015 forlængede Grieg Star løbetiden på gæld i 23 af rederiets skibe. Lånene stod oprindeligt til at udløbe i 2017 og 2018, men blev ved den lejlighed forlænget til 2021 eller senere.

"Jeg tror ikke, at vi giver anledning til bekymring hos bankerne, men det skyldes, at vi har været utroligt bevidste om, hvordan vi har finansieret os, og hvordan vi har bygget store kapitalreserver op," siger Camilla Grieg i dag og tilføjer:

"Så gjorde vi en stor investering i nye skibe i 2014, som kom tidligere end markedet gjorde, og det koster selvfølgelig også. Men vi er meget optagede af, at vi skal have finansieret handlingsfrihed,” siger Camilla Grieg.

I perioden 2012 til 2014 modtog rederiet i alt ti nye open hatch-skibe.

I tillæg til tørlastrederiet består den familieejede Grieg-gruppe blandt andet af skibsmægleren Grieg Shipbrokers, Grieg Logistics, Grieg Seafood samt flere investeringsselskaber.

