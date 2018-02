Stifter af TKB Shipping sælger sin ejerandel til Jørgen Dannesboe

Thomas K. Boesen, stifter af tørlastselskabet TKB Shipping, har solgt sin ejerandel af selskabet til Maestro Shipping SA, der ejes af Jørgen Dannesboe.

Thomas K. Boesen har gennem længere tid forberedt et generationsskifte i selskabet. Sidste år blev Anders Svarrer optaget som partner og medejer, mens Jacob Palle Madsen i en årrække også har været partner og en del af ejerskabet.

"For Thomas Boesen er det en velvalgt timing. TKB Shipping A/S står foran et af sine bedste resultater i årevis, hvilket giver en fantastisk finansiel platform for den fremtidige drift, giver ro og en grobund for fremtidig vækst og fastholdelse af arbejdspladserne," hedder det i en pressemeddelelse om ejerskiftet.

For tre år siden etablerede Jørgen Dannesboe, tidl. Armada m.m., med bopæl i Schweiz gennem sit selskab Maestro Shipping et samarbejde med TKB Shipping, der siden har haft Maestros tørlastskibe i kommerciel management.

"Da Maestro gerne vil udvide sine aktiviteter i tørlast over de kommende år, har det skabt basis for, at Maestro indtræder i ejerskabet af TKB Shipping A/S og Thomas Boesen dermed afhænder sine aktier og udtræder af selskabets ledelse," fremgår det af meddelelsen.

Thomas K. Boesen startede sin egen shippingvirksomhed i 1977 og stiftede selskabet tilbage i 1998.

Den fremtidige ledelse i TKB Shipping, der har 25 skibe i sin flåde, vil bestå af Jacob Palle Madsen som adm. direktør og medlem af bestyrelsen, der tæller Jørgen Dannesboe, Michael Dannesboe og Robert Sjøqvist.

T.K.B. Shipping har fået ny partner

T.K.B. Shipping lægger OW-strid bag sig med nyt plus

Dansk rederi har betalt to gange i dyr OW-sag

Trimmet flåde giver overskud i T.K.B.