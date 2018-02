Scorpio Bulkers mindsker tabet i forbedret marked

2017 bød på langt bedre tørlastrater end året før, og det kan ses hos Scorpio Bulkers.

Som det første af de store tørlastrederier har Scorpio Bulkers mandag fremlagt regnskab for 2017. Og her er det tydeligt, at det forgangne år var markant bedre end 2016, der bød på de laveste priser i mands minde.

Det står dog samtidig klart, at det fortsat var svært at tjene penge på at sejle med tørlast i 2017.

Bundlinjen i Scorpio Bulkers viser således et underskud på 59,7 mio. dollars. Mens det fortsat er et markant tab, så er det meget bedre i 2016, hvor underskuddet lød på 124,8 mio. dollars.

Omsætningen er desuden mere end fordoblet til 162,2 mio. dollars i 2017 mod 78,4 mio. dollars i 2016. Det er samtidig lykkedes at tjene på driften. Den justerede bruttofortjeneste (ebitda) lyder på 53,5 mio. dollars mod et tab på 20,8 mio. dollars året før.

Fremgangen skyldes, at raterne generelt lå på et højere niveau i 2017. En tendens, som er fortsat ind i 2018.

Eksempelvis tjente Scorpio Bulkers' kamsarmax-skibe en dagsrate på 12.605 dollars i fjerde kvartal af sidste år, mens det samme tal nu er på omkring 13.300 dollars for 74 pct. af dagene, skriver rederiet.

Scorpio Bulkers er noteret i New York, men har hjemme i Monaco. Flåden dækker over 56 tørlastskibe, hvoraf 55 er ejet af Scorpio selv. Selskabet er kontrolleret af Robert Bugbee og Emanuele Lauro, som også står bag tankrederiet Scorpio Tankers.

Scorpio Bulkers oplyser, at man udbetaler 1,5 mio. dollars i udbytte til aktionærerne i fjerde kvartal. Det svarer til 0,02 dollars per aktie.

Tørlastraterne red på en kinesisk bølge i år

Morgan Stanley: Her lander tørlastindustriens første overskud

Scorpio Bulkers tror på bæredygtige rater