Klaveness' tørlastpools så gode takter i december

Klaveness' to pools for store tørlastskibe kom rigtig godt ud af 2017.

De to pools med navnene Bulkhandling Supramax og Baumarine Panamax overgik forventningerne i december 2017 og leverede gode overskud.

I en meddelelse fremhæver Klaveness, at Bulkhandling Supramax-poolen havde et resultat dagligt på omkring 10.860 dollars, mens det daglige resultat for Baumarine Panamax-poolen lå på 12.995 dollars.

"I et stadigt mere volatilt marked udnytter flere medlemmer nu muligheder for at konvertere omsætningsstrømmen til en fast indkomst i en given periode," skriver Klaveness i meddelelsen.

Klaveness driver en flåde på i alt omkring 120 skibe og ejer ud af dem i alt 17 skibe. De ejede skibe er fordelt på ni kombinationsskibe og otte containerskibe. Samtidig har rederiet med norske rødder tre kombinationsskibe bestilt og på vej.

