Cargill tjente færre penge – men rederiet gik frem

Det store amerikanske handelshus Cargill må se sin indtjening falde, selv om rederidelen klarede sig bedre.

Koncernen, som blandt andet handler korn og sojabønner men også har en af verdens største tørlastflåder, har onsdag fremlagt regnskab for andet kvartal af det skæve regnskabsår 2017-18. Det viser en indtjening på 948 mio. dollars, hvilket er et fald på otte pct.

Det er blandt andet handlen med korn, sojabønner og frø, som har trukket ned for handelshuset. Divisionen har klaret sig en anelse dårligere, fordi lagrene så småt er fyldt op rundt omkring i verden.

"Selv om den globale efterspørgsel fortsætter med at vokse, så tynger det store udbud markedet, hvilket mindsker volatiliteten og mulighederne for at handle. Når det er sagt, så er handlen i Nordamerika bedre end sidste år, og det samme gælder forarbejdningen af olieholdige frø i Asien," skriver selskabet i en regnskabsmedelelse.

Foruden at være et handelshus har Cargill som nævnt også en stor flåde af tørlastskibe, som hører under Cargill Ocean Transportation.

Koncernen fremlægger ikke tal for rederidelen, men skriver, at divisionen har øget sit overskud i regnskabsperioden, som sluttede 30. november 2017.

