Oliepriserne falder på kinesiske bekymringer om efterspørgslen

Oliepriserne falder onsdag morgen, idet investorer er bekymrede for effekten på olieefterspørgslen af, at den kinesiske regerings nyligt præsenterede vækstmål for økonomien i 2024 på 5 pct. ikke blev fulgt op af ekspansive finanspolitiske tiltag.

Vækstmålet er det samme som sidste år, men markedsdeltagere nærer tvivl, om hvorvidt målet kan nås i år, hvor der modsat sidste år ikke er et markant økonomisk opsving i udsigt som følge af lempelsen af coronarestriktioner.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 82,21 dollar mod 83,01 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,32 dollar mod 79,34 dollar tirsdag eftermiddag.

Oliepriserne understøttes dog af, at Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+, søndag annoncerede en forlængelse af udbudsnedskæringer på 2,2 mio. tønder olie om dagen frem til slutningen af andet kvartal, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forlængelsen har skabt en udbudsstramning i særdeleshed på de asiatiske markeder, der er blevet forstærket af forstyrrelserne i olietransporten som følge af houthi-oprørernes missilangreb ud for Det Røde Hav.

Råvarehandlere vil i de kommende dage have fokus på chefen for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Jerome Powells tale til Kongressen onsdag og torsdag.

Her vil de holde øje med signaler om rentenedsættelser, da disse kan ventes at stimulere økonomien og dermed også olieefterspørgslen.

Senere i eftermiddag offentliggør det amerikanske energiministerium data for olielagrene.