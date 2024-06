Oliepriserne falder på fortsat usikkerhed om Opec+-aftale

Oliepriserne falder onsdag morgen, idet råvarehandlere fortsat er usikre på, i hvor høj grad de frivillige produktionsnedskæringer annonceret i sidste uge fra Organisationen for Olieeksporterende Lande og dens allierede, Opec+, vil blive overholdt af landene.

Markedet er bekymret for, at råvaremarkedet kan stå over for et overudbud, hvis Opec+-medlemslandene ikke gennemfører de frivillige produktionsnedskæringer.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 77,21 dollar mod 78,37 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 72,24 dollar mod 73,38 dollar tirsdag eftermiddag.

”Opec+-aftalen understøttede ikke priserne i nævneværdig grad og i kraft af de efterfølgende fire dage med nedgang i oliepriserne, så var råvarehandlere tydeligvis heller ikke imponerede,” siger Craig Erlam, der er senior markedsanalytiker hos data- og analysevirksomheden Oanda, til nyhedsbureauet Reuters.

Efterspørgselsbekymringerne blev understreget af, at Saudi-Arabien tirsdag sænkede sine officielle salgspriser for sin flagskibsolie, Arab Light, til asiatiske råoliekøbere for første gang i syv måneder.

Prisen blev reduceret med 50 cent per tønde, hvilket var mindre end analytikeres estimat om en prisreduktion på én dollar, skriver Reuters.

Ifølge Bloomberg kan mismatchet mellem den forventede prisreduktion og den faktiske føre til, at nogle asiatiske råoliekøbere vender sig mod andre sælgere.

Den russiske vicepremierminister har ligeledes udtalt, at Opec+ er klar til at indføre yderligere tiltag, hvis sidste uges aftale ikke er nok til at balancere råvaremarkedet.

Senere i eftermiddag ventes nøgletal for de amerikanske råolielagre.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 2024,65 dollar mod 2016,24 dollar tirsdag eftermiddag.