Storaktionær sælger ud af Torm for trecifret millionbeløb

Den amerikanske storaktionær Oaktree har solgt ud for omkring 585 mio. kroner af sin ejerandel i det danske tankrederi Torm.

Det viser et dokument fra det amerikanske finanstilsyn.

Salget omfatter 2,8 mio. aktier. Dermed går Oaktree fra at eje 63,4 pct. af aktiekapitalen i slutningen af november til nu at sidde på 59,5 pct. Oaktrees samlede antal aktier bliver reduceret til 51 mio.

Aktiekursen stod til 213,8 kroner per aktie, da handlen fandt sted 27. november. Tirsdag eftermiddag lå den på 194 kroner.

De seneste par år har været mere end frugtbare for Torms aktionærer.

Kort efter Ruslands invasion af Ukraine steg ton-mile efterspørgslen og fragtraterne om kap. Med dem steg Torms aktiekurs, som siden er firdoblet, mens rederiet har udbetalt store udbytter til aktionærerne.

Og det er da heller ikke første gang, Oaktree forsøger at sælge ud af sin store ejerandel i Torms aktiekapital.

Blot så sent som i marts forsøgte investeringsselskabet gennem selskabet OCM Njord Holdings at sælge fem mio. aktier i Torm. Derudover ville OCM Njord Holdings som en del af salget også tilbyde en option på køb af yderligere 750.000 aktier inden for 30 dage.

Men salget blev droppet, da reaktionen fra investorerne gjorde, at aktien styrtdykkede 13 pct. i New York.

Men analytikerne så dog ikke opgivende på Oaktrees forsøg på at sælge ud i aktieandelen:

”Om et til to år er det mest sandsynligt, at Oaktree har solgt hovedparten eller alle deres Torm-aktier,” sagde investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen til Marketwire.

Oaktree Capital Management har været hovedaktionær i Torm siden 2015.