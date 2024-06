Oliepriserne falder på fortsat usikkerhed om nedskæringer i produktionen

Oliepriserne falder mandag morgen på tvivl om, hvorvidt Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allieredes, Opec+, vil kunne fastholde de planlagte produktionsnedskæringer.

Samtidig tynges priserne af usikkerhed om væksten i den globale efterspørgsel.

Den fortsatte risiko for forsyningsforstyrrelser grundet konflikten mellem Hamas og Israel begrænser dog faldet i priserne.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 78,25 dollar mod 81,15 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 73,51 dollar mod 76,30 dollar fredag eftermiddag.

Oliepriserne faldt mere end 2 pct. i sidste uge grundet investorers skepsis om dybden af udbudsnedskæringerne fra Opec+. Samtidig steg bekymringerne om en svag aktivitet i den globale økonomi.

Opec+ produktionsnedskæringerne, der blev annonceret efter torsdagens møde, er af natur frivillige, hvilket øger tvivlen om, hvorvidt producenterne vil implementere dem fuldt ud, skriver Reuters.

Kampene er blevet genoptaget i Gaza, hvilket har sat de geopolitiske hensyn tilbage i fokus for investorerne. Søndag meddelte det amerikanske militær, at tre kommercielle fartøjer har været under angreb i internationalt farvand i det sydlige Røde Hav.

Ifølge CMC Market analytiker Tina Teng er fortsættelsen af Israel-Hamas-konflikten isoleret set understøttende for oliepriserne.

- For nu fortsætter oliepriserne dog nok med at være under pres grundet skuffende økonomisk genopretning i Kina og en stigning i den amerikanske produktion, forklarer Tina Teng ifølge Reuters.

Antallet af amerikanske olieplatforme steg i sidste uge til 505, hvilket er det højeste antal siden september, skriver selskabet Baker Hughes i en rapport fredag ifølge Reuters.

Vestlige lande har optrappet indsatsen for at varetage sanktioner på russisk olie. Den amerikanske regering indførte fredag yderlige sanktioner på landets olie.

Derudover meddelte det Hvide Hus fredag, at de var forberedte på at pause den planlagte lettelse af sanktioner mod Venezuela.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 2084,10 dollar mod 2049,42 dollar fredag eftermiddag.