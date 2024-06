USA sortlister flere tankskibe for at bryde prisloft på russisk olie

I sidste måned røg tre tankskibe ejet af det statsejede tankrederi Sovcomflot på USA’s sanktionsliste, og nu ryger yderligere tre tankskibe på listen.

Det amerikanske finansministerium sanktionerer tankskibene NS Champion, Viktor Bakaev og HS Atlantica, som ifølge amerikanerne har transporteret russisk ural-råolie til en pris på over over 70 dollar pr. tønde.

Dermed har tankskibene og deres ultimative ejere forbrudt sig mod de sanktioner og prisloft, som USA sammen med bl.a. EU og G7 landene siden december sidste år har håndhævet.

Her har der været et forbud mod import af russisk olie og olieprodukter samt et prisloft på 60 dollar pr. tønde russisk råolie, som Rusland vil eksportere til tredjelande i f.eks. Asien eller Indien.

Ruslands Sovcomflot ramt igen

”Håndhævelse af prisloftet på russisk olie er en topprioritet for USA og vores koalitionspartnere,” siger vicefinansminister Wally Adeyemo i en meddelelse fra det amerikanske finansministerium.

”Ved at angribe disse selskaber og deres skibe opretholder vi prisloftets dobbelte mål ved at begrænse Ruslands fortjeneste på olie og samtidig fremme stabile globale energimarkeder.”

De tre tankskibe, som nu er røget på sanktionslisten, benyttede sig af ”amerikanske tjenester”, mens de transporterede den russiske råolie, hedder det i erklæringen fra finansministeriet.

Amerikanerne har også sat de selskaber, der ejer skibene, på sanktionslisten.

Det drejer sig om Sterling Shipping Incorporated, som er baseret i De Forenede Arabiske Emirater og ejer NS Champion.

Streymoy Shipping Limited, som også er baseret i De Forenede Arabiske Emirater, ejer Viktor Bakaev, og Liberia-baserede HS Atlantica Limited er ejer af HS Atlantica, oplyser finansministeriet.

Ifølge S&P Global Maritime Intelligence Risk Suite kontrolleres NS Champion og Viktor Bakaev i sidste ende af Ruslands statsejede tankrederi Sovcomflot, som selv er på sanktionslisten.

Det amerikanske finansministeriums sanktionskontor, Ofac, har tidligere sat fire tankskibe, der drives af Sovcomflot, på sanktionslisten, nemlig SCF Primorye, Kazan, Ligovsky Prospect og NS Century.