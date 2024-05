Olieprisen falder efter bekymringer om efterspørgsel

Olieprisen falder tirsdag efter bekymringer om svagere efterspørgsel midt i en aftagende global økonomi. Det vejede tungere end udsigten til dybere forsyningsnedskæringer fra Opec og Rusland.

Det skriver Reuters.

Henover weekenden steg oliepriserne efter rygter om, at Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allierede, Opec+, overvejer at skære yderligere i forsyningen, når de mødes igen den 26. november. Men tirsdagens fald i prisen viser, at bekymringer om en svagere efterspørgsel vejer tungere end udsigten til flere forsyningsnedskæringer fra Opec+.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 82,00 dollar mod 82,74 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,53 dollar mod 78,06 dollar mandag eftermiddag.

Siden slutningen af september er olieprisen faldet med markant, da råolieproduktionen i USA har holdt sig rekordhøjt. Imens har der været bekymring omkring efterspørgslen, særligt fra Kina.

”Markedet vil fremover fokusere på amerikanske og kinesiske økonomiske indikatorer og amerikanske råolielagre for at vurdere den globale efterspørgsel,” siger Tsuyoshi Ueno, der er seniorøkonom hos NLI Research Institute.

De amerikanske råolie- og benzinlagre steg sandsynligvis i sidste uge, mens lagrene af destillater faldt. Det viste en foreløbig undersøgelse fra Reuters mandag.

Hvad angår udbuddet vil Opec+ sandsynligvis forlænge og muligvis forstærke nedskæringerne i olieforsyningen til næste år, forventer analytikere. Blandt disse sagde Goldman Sachs, at baseret på deres statistiske model for Opec+, så bør stærkere nedskæringer ikke udelukkes.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld tirsdag morgen 1991,36 dollar mod 1972,02 dollar mandag eftermiddag.