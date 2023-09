Danske Bank finansierer rederier på bankens egen sortliste

Danske Bank er med i finansiering hos flere selskaber, der samtidig er på bankens egen liste over sortlistede, fossile selskaber.

Det skriver FinansWatch, der har set på finansieringsaftalerne hos flere af de fossile selskaber.

Blandt de selskaber, Danske Bank er med til at finansiere på trods af status som sortlistet, er det canadiske tankrederi Teekay Tankers, der sejler med olie for bl.a. Exxonmobil, Shell, Total, Petrobras og BP, samt boreselskabet Noble.

Derudover har banken været med til at stå for en udstedelse af obligationer for gasrederiet Golar LNG.

Danske Banks Global Head of Sustainable Finance, Samu Slotte, siger til FinansWatch, at han ikke mener, det er usædvanligt, at bankens etiske retningslinjer varierer på tværs af afdelingerne.

”Jeg tror ikke, det på nogen måde er specielt, at to afdelinger i en bank har forskellige retningslinjer for forskellige dele af driften. Det kommer virkelig an på, hvor stor eksponeringen i sektorerne er, hvem interessenterne er, og hvad deres forventninger til produkterne er,” siger Samu Slotte til mediet.