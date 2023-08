Truende strejke kan påvirke op mod ti pct. af global gaseksport

Det trækker op til strejke blandt australske gasarbejdere, og det sender mandag morgen gasprisen i Europa gevaldigt i vejret.

Prisen på den toneangivende hollandske gasfuture stiger fra morgenstunden 18 pct. til 42,90 euro per MW-time.

Det skyldes ifølge Bloomberg News, at australske arbejdere på et vigtigt eksportprojekt med flydende naturgas er ved at gøre klar til strejke, hvis ikke der findes en aftale med arbejdsgiveren Woodside Energy Group inden onsdag.

Der kommer oveni, at ansatte hos energikæmpen Chevron i sidste uge begyndte at stemme om en mulig arbejdsnedlæggelse.

Kommer der omfattende strejker i Australien, kan det påvirke op mod 10 pct. af den globale eksport af flydende naturgas.

Europa har dog som udgangspunkt tilstrækkelige lagre til vinteren og importerer derudover sjældent naturgas fra Australien, skriver Bloomberg. Alligevel har strejkeadvarslerne skabt stor nervøsitet blandt de europæiske energihandlere gennem den seneste måned.