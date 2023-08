Oliepriserne stiger på grund af produktionsnedskæringer

Oliepriserne stiger mandag morgen efter topproducenterne Saudi-Arabien og Rusland i sidste uge meldte ud om en måned mere med produktionsnedskæringer for at stramme det globale marked og understøtte priserne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 86,19 dollar mod 85,68 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 82,79 dollar mod 82,11 dollar fredag eftermiddag.

Oliepriserne har nu nået den sjette uge i træk med prisstigninger, hvilket er den længste periode i år med ugentlige stigninger.

En række faktorer har de seneste uger været med til at give støtte til oliepriserne, heriblandt forventninger om en pause i de amerikanske rentestigninger, reduktion i olieproduktionen fra Organisationen af Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+, samt håb om at den kinesiske regerings tiltag for at booste økonomien vil forbedre efterspørgslen.

Saudi-Arabien forlænger nedskæring

Saudi-Arabiens regering meddelte torsdag, at landet forlænger deres frivillige produktionsnedskæringer på 1 mio. tønder olie om dagen til slutningen af september. Landets produktion for september vil derfor lande på omkring 9 mio. tønder om dagen.

Samtidig har den russiske regering også meldt ud, at de vil skære i olieeksporten med 300.000 tønder om dagen i september, skriver Reuters.

Investorerne kigger frem mod økonomiske nøgletal fra Kina denne uge, for indikationer om hvorvidt den kinesiske regering vil foretage yderligere tiltag, der kan støtte økonomien i landet.