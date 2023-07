FN begynder at pumpe olie ud af forfaldent tankskib i Yemen

Tirsdag er en FN-operation begyndt at pumpe olie ud af tankskibet ”FSO Safer”, der ligger for anker i Det Røde Hav. Her har det forfaldne og rustne tankskib længe udgjort et mareridt for miljøorganisationer.

Det oplyser FN’s generalsekretær, António Guterres, i en udtalelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

”FN har påbegyndt operationen med at desarmere det, der kunne være verdens største tikkende bombe,” siger han i udtalelsen.

Det ventes at tage 19 dage at hente olien op, skriver nyhedsbureauet Reuters.

”FSO Safer” er en olietanker, der indeholder råolie svarende til 1,1 million tønder.

Skulle det slå læk, vil den samlede mængde råolie svare til fire gange så meget olie, som ”Exxon Valdez” gjorde ud for Alaska i 1989. Her var det en mængde, der svarede til lidt under en kvart million tønder olie, der endte i Prins William Sund ud for Alaskas kyst.

Skibet, der er fra 1976, er ikke blevet vedligeholdt siden 2015. Her blev det fanget i den borgerkrig, der har raset i Yemen.

Skibet endte ud for en del af landet, der kom under houthi-oprørernes kontrol.

FN har i flere år forsøgt at få lov til at komme nær skibet for at reparere det og derved undgå en lækage eller endnu værre en eksplosion.

Ifølge FN er skibet i et ”fremskredent forfald” og vil på et tidspunkt ”falde fra hinanden eller eksplodere”, hvis ikke skibet bliver sikret.

Tidligere forsøg på at komme til skibet er blevet forhindret, fordi FN ikke har fået en garanti fra houthierne om, at eventuelle forsøg på at reparere skibet ikke ville blive udsat for angreb.

Eksperter har tidligere vurderet, at hvis olien i skibet skulle spilde ud i Det Røde Hav mellem Afrika og Den Arabiske Halvø vil det tage op til 30 år, før havmiljøet vil komme sig.

Udover de miljømæssige hensyn ville et udslip også have alvorlige kommercielle konsekvenser, skriver Reuters.

Oveni en stor udgift til oprydningen fra et udslip ville det også skulle foregå på en af Det Røde Havs motorveje hen mod Suezkanalen, der forbinder Middelhavet med Det Røde Hav.

For lokalmiljøet ville det være katastrofalt for det fiskeri, der udgør en stor del af den lokale økonomi.