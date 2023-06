Stort fald i olielagrene sender priserne op trods rentebekymringer

Oliepriserne stiger en smule onsdag morgen på bekymringer om forsyninger i USA, efter at data har vist et større fald i olie- og benzinlagrene end forventet.

Prisstigningerne begrænses dog af høgeagtige toner fra Den Europæiske Centralbanks topchef og en stærk forbrugertillid i USA.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 72,76 dollar mod 72,31 dollar natten til onsdag og 73,75 dollar tirsdag klokken 17. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,14 dollar mod 67,80 dollar natten til onsdag, men 68,97 dollar tirsdag eftermiddag.

Tal fra industriorganisationen American Petroleum Institute (API) viser, at olielagrene faldt med cirka 2,4 mio. tønder i sidste uge. Analytikere havde estimeret et fald på 1,76 mio. tønder. Benzinlagrene faldt samtidig med omkring 2,9 mio. tønder, hvor der ifølge Reuters var ventet et fald på 126.000 tønder.

”Tirsdagens prisdyk førte Brent og WTI det niveau, der har holdt sig gennem de seneste par måneders prisfald,” siger Vandana Hari, der er markedsanalytiker, til Reuters.

Chef for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, sagde tirsdag, at den fortsat høje inflation betyder, at centralbanken vil afstå at erklære en ende på rentestigningernre. Højere renter kan tynge den økonomiske aktivitet og olieefterspørgsel.

En stigning i den amerikanske forbrugertillid i juni styrker bekymringerne om, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, igen hæver renten i fremtiden.

Analytikere peger på, at markedet har haft svært ved at ryste frygten for, at højere renter vil tynge væksten og olieefterspørgslen, af sig.

”Vi forventer fortsat, at markedet vil strammes i anden halvdel af året på baggrund af de saudiarabiske produktionsnedskæring med virkning fra juli, der medfører risiko for prisstigninger fra de nuværende niveauer,” skriver en analytiker fra National Australia Bank i en kommentar ifølge Reuters.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 1915,35 dollar mod 1917,26 dollar tirsdag eftermiddag.