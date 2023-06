Gasrederier får ekstra travlt med at sejle gas til trængende tyskere

Tyskland har indgået en ny stor og langsigtet kontrakt om import af flydende naturgas, LNG, skriver Financial Times.

Dermed får gastankrederierne ekstra travlt med at sejle amerikansk LNG fra Den mexicanske Golf til modtageanlæggene i Tyskland.

Kontrakten, som løber over 20 år, er indgået med amerikanske Venture Global LNG, der sikrer tyskerne årligt 2,25 millioner ton LNG, og aftalen er endnu et resultat af tyskernes forsøg på at blive uafhængig af russisk gas.

Det er den tredje store kontrakt, som Tyskland har indgået siden 2022 for at øge energiforsyningssikkerheden i landet. Især den tyske industri har i årtier levet højt på billig og rigelig gas fra Rusland.

Det er selskabet Sefe (Securing Energy For Europe), der har indgået kontrakten, og som i dag ejes af den tyske stat. Sefe blev etableret, da tyskerne overtog eller nationaliserede russiske Gazprom’s tyske driftsaktiver.

Tyskland begyndte først på import af LNG for syv måneder siden. Indtil da havde tyskerne fået russisk gas gennem de russiske rørledninger Nordstream 1 og 2.

Men da Rusland i februar 2022 invaderede Ukraine, og en byge af vestlige sanktioner regnede ned over russerne, svarede de igen med at lukke for den russiske gaseksport til Tyskland og resten af Europa.

Det hjalp heller ikke på gasleverancerne, at den ene rørledning Nordstream 2 på mystisk vis blev sprængt. Det er aldrig blevet sikkert påvist, hvem sabotørerne var.

Gas er fossil - det er Tysklands klimamål ikke

Egbert Laege, topchef i Sefe, siger til Financial Times, at kontrakten markerer ”endnu et vigtigt skridt i vores mål om at sikre energi til de europæiske kunder,” og så vil kontrakten ”bidrage til en yderligere diversifikation og bæredygtighed for kontinentets forsyninger,” hedder det.

Kontraktens løbetid på 20 år er en indikation på, at Tyskland forventer, at tysk økonomi længe vil have et behov for flydende naturgas, selv om Tyskland samtidig har forpligtet sig til at reducere nettoudledningen af CO2 med 95 pct. i 2045.

LNG er stadig fossil energi, selv om den flydende naturgas bevisligt udleder 20 pct. mindre CO2 end andre fossile brændsler.

Den store LNG-kontrakt er den anden, som er indgået med Venture Global. Tidligere har EnBW, som delvist ejes af den tyske delstat Baden-Württemberg, landet en aftale om LNG-leverancer over 20 år på 2 millioner ton årligt.

Aftalerne gør amerikanske Venture Global LNG til nu Tysklands største LNG-leverandør.

Sidste år skaffede det tyske energiselskab RWE en 15 år lang aftale om leverancer af LNG med Qatar.

Amerikansk LNG-eksport skød sidste år i vejret, da energikrisen ramte Europa, og gaspriserne steg. I alt blev der sejlet mere end 40 millioner ton flydende naturgas til europæerne.