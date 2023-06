Fremskridt i forhandlinger mellem USA og Iran sænker oliepriserne

Spekulationer om fremskredne forhandlinger mellem USA og Iran, der kan bane vejen for større iransk olieeksport, presser torsdag oliepriserne ned.

Regionale medier skriver ifølge Bloomberg News, at de to lande har gjort fremskridt i forhandlingerne om en atomaftale.

Det sendte for en stund prisen på en tønde af den amerikanske WTI-olie under 70 dollar, inden prisen igen har rettet sig. Inden da blev det da også vurderet at være en overreaktion.

”Det umiddelbare fald er nok en overreaktion,” siger energihandler Rebecca Babin fra CIBC Private Wealth til Bloomberg News.

”Bevægelsen viser dog, hvor hurtigt priserne kan falde, hvor det kan være svært at stige, selv hvis der sker en positiv udvikling,” fortsætter hun.

Det vides ikke, hvor mange tønder iransk olie der kan komme ud af forhandlingerne. Sidste år vurderede handlere og analytikere, at en aftale inden for en måned kunne øge udbuddet af olie med 1 mio. tønder om dagen.

Vedant Patel, der er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, afviser ifølge Bloomberg News rygterne.

”Enhver melding om en midlertidig aftale er usand,” meddeler talsmanden.

Myndighederne i Iran har afvist at kommentere rygterne.

En tønde af den amerikanske WTI-olie handles torsdag aften i 71,13 dollar, efter at den kortvarigt faldt fra 71,90 dollar til 69,03 dollar.

Samtidig handles den europæiske referenceolie, Brent, til 75,76 dollar for en tønde mod 73,59 dollar umiddelbart efter nyheden om forhandlingerne. Før meldingerne kostede en tønde Brent 76,46 dollar