Navigator Holding får ny finansdirektør

30. juni har Niall Nolan sidste arbejdsdag som finansdirektør hos Navigator Holding, der ejer og opererer 56 LNG-skibe.

Niall Nolan tiltrådte stillingen som CFO i august 2006. Det fremgår ikke, hvad årsagen til hans afgang er.

”Det har været en ære og et privilegium at have arbejdet som CFO med så mange talentfulde mennesker over de seneste to årtier med at bygge selskabet op fra de oprindelige fem skibe til hvad det er i dag. Jeg ønsker min efterfølger og selskabet al held og lykke med den næste fase i udviklingen,” udtaler Niall Nolan selv i meddelelsen.

Det bliver Gary Chapman, som overtager posten som CFO, fra oktober. I mellemtiden vil adm. direktør Mads Peter Zacho midlertidigt overtage ansvaret.

Gary Chapman kommer fra selskabet Knot Offshore Partners, hvor han har siddet som både adm. direktør og finansdirektør siden juni 2019. Forinden var han finansdirektør i Biggin Hill Airport i London.