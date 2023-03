Analytiker forudser exit: Kapitalfond kan meget snart sige farvel til Torm

Torm-aktien er kommet under pres torsdag formiddag, hvor aktien dykker over 10 pct., efter at majoritetsaktionæren Oaktree Capital har sat en stor aktiepost til salg.

Og det er helt naturligt, at Torm synker, når markedet skal gabe over flere aktier, vurderer investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen.

Han forudser, at det næppe bliver sidste gang en større aktiepost kommer under hammeren.