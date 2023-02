Maersk hænger på efterladt spøgelsesskib i russisk havn

Maersk ejer et tankskib, der nu i flere måneder har ligget som et spøgelsesskib uden last og mandskab i en unavngiven russisk havn, og som er blevet fanget af konsekvenserne af russernes krig i Ukraine. Det bekræfter den store danske rederi- og logistikkoncern.

Vi arbejder på at få det ud af Rusland i overensstemmelse med gældende sanktioner Maersk

”Vi arbejder fortsat på at finde en løsning,” skriver Maersks presseafdeling i en mail til ShippingWatch. Selv om Maersk stort set har afviklet alle sine aktiviteter i Rusland efter den russiske invasion i nabolandet Ukraine for ét år siden, så er den danske shippingkoncern ad omveje kommet til at eje et tankskib, der nu befinder sig i en havn. Maersk vil ikke oplyse hvilken russisk havn, der er tale om eller navnet på skibet. Ej heller mere præcise detaljer om, hvordan Maersk er endt med ejerskabet af et nu tomt og forladt tankskib. ”Vi blev ejer af skibet i forbindelse med en tidligere virksomhedshandel, og det er ikke en del af vores kommercielle forretning. Vi arbejder på at få det ud af Rusland i overensstemmelse med gældende sanktioner,” forklarer Maersks presseafdeling. Maersk vil heller ikke oplyse hvilken virksomhedshandel, der er tale om, eller hvornår den fandt sted. Men det er en handel, der ligger længere tilbage, end da Rusland invaderede Ukraine den 24. februar 2022. Efter overtagelsen havde Maersk chartret skibet ud til en kunde eller operatør på en periodisk charterkontrakt. Maersk er herefter tilsyneladende blevet fanget på det ene ben af krigsudbruddet i Ukraine i slutningen af februar 2022. Kontrakten er udløbet Den russiske invasion af nabolandet førte til en byge af vestlige sanktioner mod Rusland, og en række virksomheder deriblandt Maersk valgte kort tid efter at suspendere handel med Rusland og dernæst at afvikle deres forretningsaktiviteter. ”Der er tale et skib, der har været chartret. Charterkontrakten udløb efter udbruddet af krigen, mens skibet var i Rusland,” oplyser Maersk. ”På grund af den nuværende geopolitiske situation – såvel som sanktioner – har det ikke siden charterkontraktens udløb været muligt for os at finde en løsning, så vi igen har kunnet få fysisk kontrol over skibet, men vi evaluerer forskellige muligheder.”

Det (har) ikke siden charterkontraktens udløb været muligt for os at finde en løsning, så vi igen har kunnet få fysisk kontrol over skibet Maersk