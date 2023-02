22.02.2023 kl. 12.03

Maersk Tankers leder efter løsninger for sanktionsmistænkt tankskib

Et skib, som er under mistanke for at bryde sanktionerne mod Rusland, ligger stille ud for Cypern, efter at det blev afvist i Spanien.

Arkivfoto. Billedet viser et skib fra Maersk Tankers, men ikke Maersk Magellan, som historien omhandler. | Foto: Pr / Maersk Tankers

Tankskibet Maersk Magellan og en nu omstridt last gasolie er blevet en alvorlig hovedpine for Maersk Tankers, der arbejder på at få verfet en mistanke om muligt sanktions-brud af sig.