Euronav er overbevist om, at det glohede råolietankmarked, som sidste år leverede fremgang i efterspørgsel, fragtrater og indtjening, vil fortsætte i flere år .

Det belgiske råolietankrederi peger på fem forhold, som efter rederiets vurdering vil forlænge det høje tankmarked.

”Det store råolietankmarked er godt positioneret til at fortsætte en flerårig optur, og det skyldes stærke faktorer, som understøtter tankmarkedet,” skriver Euronav i en regnskabsmeddelelse.

Når det gælder efterspørgslen, vil det især være Kinas import af råolie, der vil være afgørende. Kinas import af råolie var sidste år 7 pct. lavere end niveauet i 2020.

Ifølge Euronav, som henviser til tal fra konsulenthuset FGE, vil den kinesiske olieefterspørgsel stige efter det kinesiske nytår, der sluttede for over en uge siden.

Efterspørgslen vil også blive løftet af, at Kina i januar lempede de hårde corona-restriktioner, som har gjort, at landets produktion var underdrejet i en længere periode.

Tankrederiet henviser til nylige IEA-rapporter, der forudser, at det globale olieforbrug vil vokse til rekordhøje 101,7 mio. tønder pr. dag. Det svarer til en stigning på 1,9 mio. tønder pr. dag gennem 2023, og dermed er olieforbruget højere end før pandemien brød ud i 2020.

Udover Kina, som en vigtig komponent for en fortsættelse af et stærkt tankmarked, peger Euronav også på, at ordrebogen på bygning af nye råolietankskibe befinder sig på det laveste niveau i 25 år, og dermed vil nettotilvæksten i tankflåden være lav.

Derudover er kapaciteten på skibsværfterne begrænset, da en masse LNG- og containerskibe står foran i køen for at blive bygget.

På grund af det positive råolietankmarked er det ifølge Euronav heller ikke overraskende, at skibsejerne kun har taget en VLCC og en Suezmax ud af den globale flåde i fjerde kvartal sidste år.

Ruslands invasion i Ukraine for næsten et år siden har ført til en byge af vestlige sanktioner mod Rusland, russiske virksomheder og personer.

I december indførte EU et importforbud mod russisk råolie, og EU strammer yderligere sanktionerne den 5. februar, når det bliver forbudt at indføre russiske olieprodukter som f.eks. diesel i EU-landene.

Det betyder, at russisk olie generelt skal finde købere i andre lande, og at EU-landene skal hente råolie og raffinerede olieprodukter længere væk fra.

Det vil påvirke eftespørgslen efter ton-mile positivt, vurderer Euronav.

Tankrederiet fordoblede i 2022 toplinjen til 855 mio. dollar i forhold til 2021 og forvandlede et stort underskud året før på 339 mio. dollar til et plus på 203 mio. dollar på bundlinjen.