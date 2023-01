30.01.2023 kl. 11.25

Nyt skridt i retsopgør om fusionsforlis mellem Frontline og Euronav

Frontline bekræfter at have fået en anmodning fra Euronav om, at en voldgiftsret skal undesøge fusionsforliset mellem de to store tankrederier. Frontline fastholder, at opsigelse af aftale var lovlig.

Foto: euronav

Frontline bekræfter, at tankrederiet nu formelt har modtaget en anmodning fra den tidligere fusionspartner Euronav om, at de to rederiers indbyrdes uenigheder skal klarlægges i en voldgiftsret.