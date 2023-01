26.01.2023 kl. 09.54

Torm ændrer taktik og køber skibe for 233 mio dollar

For to måneder siden sagde Torms topchef, Jacob Meldgaard, at han ikke havde ”travlt med at plante nye frø” trods et boomende tankmarked med skyhøje fragtrater og rekordindtjening. Nu køber Torm stort ind.

Foto: Carsten Lundager / Torm

Torm køber stort ind af langtrækkende tankskibe og ruster sig dermed til, at det igangværende opsving på tankmarkedet vil fortsætte i lang tid.