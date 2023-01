18.01.2023 kl. 08.54

Euronav trækker Frontline i voldgift efter fusionsforlis

Euronav vil have Frontlines opsigelse af en fusion af de to tankrederier indbragt for en nød-voldgift for at den suspenderet. Frontline afviser.

Foto: euronav

Fusionen, der skulle have skabt verdens største råolietankerederi gennem en sammenlægning af Euronav og Frontline, er endt i en finansiel og juridisk sæbeopera.