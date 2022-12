Saverys har brugt 620 mio dollar på at bekrige fusion mellem Frontline og Euronav

Shipping-familien Saverys har spenderet ca. 620 mio. dollar på at købe nok aktier i Euronav for at kunne hindre en fuld fusion med tankrivalen Frontline. Saverys risikerer dog at sidde tilbage med ”illikvide” aktier, siger investeringsbank.