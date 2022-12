Lukning af rørledning i USA sender oliepriserne op

Oliepriserne stiger tirsdag, da den fortsatte lukning af olierørledningen Keystone skaber bekymringer for forsyningssituationen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 79,16 dollar mod 78,49 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 74,20 dollar mod 73,87 dollar mandag eftermiddag.

Lukningen af Keystone-rørledningen har skabt bekymringer for manglende udbud af olie og hævet sandsynlighed for aftagende olielagre i Cushing, Oklahoma.

Olierørledningen, der transporterer omkring 620.000 tønder olie om dagen fra Canada til USA, har været lukket siden 7. december, efter at der blev lækket, hvad der svarer til 14.000 tønder olie i delstaten Kansas.

TC Energy, der ejer rørledningen, har endnu ikke fremsat en tidslinje for genåbningen.

”Oliepriserne stiger da forsyningsudfordringerne vægter mere end bekymringer for svagere efterspørgsel”, skriver Brian Martin og Daniel Hynes, der er analytikere i ANZ Research, ifølge Reuters.

Nedlukningen af Keystone forventes at tære på olielagrene, der ifølge analytikere adspurgt af Reuters ventes at være faldet 3,9 mio. tønder i sidste uge.

De officielle tal offentliggøres onsdag af det amerikanske energiministerium, EIA.

Den kinesiske regerings lempelser af coronarestriktioner ventes at understøtte olieefterspørgslen.

Analytiker fra Bank of America vurderer at en succesfuld økonomisk genåbning i Kina sammen med et dueagtigt skift i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, kan sende oliepriserne i niveauet 90 dollar per tønde.

Oliepriserne understøttes også tirsdag af truslen fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, om at skære i landets olieproduktion.

