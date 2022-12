Fredriksen går modsat vej i fusionsstrid og sælger ud af Euronav

John Fredriksen og Frontline, der løbende har købt op i konkurrenten Euronav for at gennemtvinge en fusion mellem rivalerne, reducerer nu sin andel i rederiet. Euronavs største aktionær køber flere aktier og kæmper fortsat for at stoppe en fusion.