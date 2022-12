Håb om kinesisk corona-lempelse understøtter oliepriserne

Oliepriserne kravler let op fredag morgen på håbet om nye lempelser af de kinesiske restriktioner ved smitteudbrud med covid-19. Stigningerne begrænses dog af en styrkelse af den amerikanske dollar.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 86,97 dollar mod 86,63 dollar natten til fredag. Torsdag ved dansk børslukketid blev nordsøolien handlet til 88,83 dollar for en tønde. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 81,23 dollar mod 80,88 dollar fredag nat og 82,77 dollar torsdag eftermiddag.

Begge referenceolier har ifølge Reuters kurs mod første plus for ugen efter tre uger i træk med aftagende oliepriser.

Den kinesiske regering ventes inden for de næste dage at offentliggøre en lempelse af sine karantænekrav som led i sine covid-19-regler samt en nedskæring i sin massetestindsats.

Det vil være et betydeligt skifte i den kinesiske tilgang til covid-19. Hidtil har smitteudbrud med virussen resulteret i store nedlukninger, hvilket på det seneste har ført til store demonstrationer i Kina.

Fredag har Den Internationale Valutafond, IMF’s, øverste chef, Kristalina Georgieva, opfordret den kinesiske regering til at tilpasse sin politik, da den er afgørende for verdensøkonomien.

- Olieefterspørgslen har lidt under strenge tiltag for at inddæmme virussen. Implicit ligger olieefterspørgslen på 13 mio. tønder om dagen - 1 mio. tønder mindre om dagen i gennemsnit, skriver analytikere i ANZ Research i et notat ifølge Reuters.

En styrket dollar sætter dog loft over olieprisstigningerne fredag, da olie handles i den amerikanske valuta. En styrket dollar er således alt andet lige ensbetydende med dyrere olie for handlerne.

Fredag mødes EU-medlemslandene med henblik på at gennemgå EU-Kommissionens forslag om et prisloft på russisk olie på 60 dollar. Alle medlemslande skal stemme for, hvis forslaget skal gøres til lov.

Et prisloft på russisk olie risikerer at sende oliepriserne på de øvrige markeder op og udgør en betydelig risiko for priserne i 2023, vurderer Bank of America Global Research ifølge Reuters.

Ved at sænke sin produktion betydeligt vil Rusland kunne torpedere priserne i vejret, pointeres det.