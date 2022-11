Migranter klamrede sig til roret på tankskib: Reddet af kystvagten efter 11 dage til søs

Tre migranter er blevet reddet på De Kanariske Øer af den spanske kystvagt, efter de øjensynligt overlevede en 11 dage lang sørejse fra Nigeria, hvor de klamrede sig til roret på et tankskib.

Det oplyser den spanske kystvagt tirsdag, efter at olietankskibet ”Alithini II” ankom til Las Palmas mandag aften. Skibet, der sejler under maltesisk flag forlod Lagos i Nigeria den 17. november.

De tre migranter, som var udmattede og nedkølede, og som er blevet indlagt, vil blive sendt hjem igen i henhold til lovgivningen for blinde passagerer.

Sidste år overlevede en 14-årig dreng fra Nigeria to uger på et ror, skriver The Guardian.

Foto: Borja Suarez/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden 2014 har over 50.000 mennesker mistet livet, mens de har forsøgt at migrere, viste en rapport i denne måned fra FN-organisationen for Migration (IOM).

Det 183 meter lange skib ankom til Las Palmas fra Lagos efter at det sejlede langs den vestafrikanske kyst, skriver Marine Traffic. Skibets kaptajn bekræfter over for Røde Kors, at turen tog 11 dage.

”Migranterne vil muligvis kunne forblive i Spanien, hvis de søger om asyl,” siger Helena Maleno, direktør for den private organisation Walking Borders.

Antallet af migranter, som er kommet illegalt til De Kanariske Øer over havet faldt med op mod 18 procent i de første ti måneder af indeværende år i forhold til samme periode sidste år, viser tal fra det spanske indenrigsministerium.

