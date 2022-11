Biden tror stadig på et prisloft på russisk olie

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger torsdag, at et prisloft på russisk olie, som foreslås af USA og dets vestlige allierede, er i spil.

Han tilføjer, at han allerede har talt med finansminister Janet Yellen om spørgsmålet.

”Det er i spil”, siger Joe Biden til journalister under et Thanksgiving-feriebesøg på en brandstation på Nantucket Island, skriver Reuters.

EU arbejder på at få en aftale i hus om et prisloft på russisk olie, som unionen ønsker at indføre i fællesskab med G7-landene.

Der er dog splittelse EU-landene imellem om, hvor højt eller lavt olieprisloftet skal sættes. Onsdag rapporterede Bloomberg News, at der blev forhandlet om et loft i niveauet 65 til 70 dollar for en tønde.

EU-diplomater håber på at kunne nå til enighed senest fredag om en aftale, der sikrer fortsat russisk olietilførsel uden at skabe prishop, men også skærer i landets indtægter.

Et prisloft i niveauet 65-70 dollar vil være betydeligt under de nuværende oliepriser. Den europæiske referenceolie, Brent, handles torsdag til 84,75 dollar for en tønde, mens en tønde af den amerikanske WTI-olie koster 77,68 dollar.

