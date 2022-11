EU-landene uenige om prisloft på russisk olie

EU arbejder torsdag på at få en aftale i hus om et prisloft på russisk olie, som unionen ønsker at indføre i fællesskab med G7-landene.

Der er dog splittelse EU-landene imellem om, hvor højt eller lavt olieprisloftet skal sættes. Onsdag rapporterede Bloomberg News, at der blev forhandlet om et loft i niveauet 65 til 70 dollar for en tønde.

Polen afviste onsdag et prisloft på 65 dollar, da det vurderes at være for højt, mens Grækenland omvendt ikke vil under 70 dollar per tønde.

EU-diplomater håber på at kunne nå til enighed torsdag om en aftale, der sikrer fortsat russisk olietilførsel uden at skabe prishop, men også skærer i landets indtægter.

Umuligt at håndhæve

Analytikere i Goldman Sachs mener, at EU med det foreslåede prisspænd på 65 til 70 dollar kan undgå større modsvar fra Rusland. Til gengæld mener analytikerne også, at forslaget er umuligt at håndhæve.

- Et loft på 65-70 dollar per tønde, som er under overvejelse, er langt højere end de 40-60 dollar per tønde, der blev diskuteret tidligere i år, og kan muliggøre højere omsætning for den russiske regering mod en lavere risiko for repressalier, skriver analytikere Callum Bruce og Jeffrey Currie ifølge Bloomberg News.

Et prisloft i niveauet 65-70 dollar vil være betydeligt under de nuværende oliepriser. Den europæiske referenceolie, Brent, handles torsdag formiddag til 84,98 dollar for en tønde, mens en tønde af den amerikanske WTI-olie koster 77,73 dollar.

Sideløbende med forhandlingerne om et prisloft på russiske olie, vil EU’s energiministre torsdag også mødes for at diskutere tiltag mod større udsving i naturgaspriserne.

