EU og G7 overvejer prisloft på russisk olie på op til 70 dollar

EU overvejer i samarbejde med G7-landene et prisloft på russisk olie mellem 65 og 70 dollar for en tønde.

Det fortæller kilder til Bloomberg News.

Repræsentanterne for EU-landene mødes onsdag med hensigten om at godkende prisloftmekanismen samt niveauet for prisloftet. Godkendes forslaget, kan EU og G7 allerede samme dag annoncere prisloftet.

Et prisniveau på 65-70 dollar per tønde er betydeligt højere end de russiske omkostninger forbundet med produktionen af olie. Prisloftet er samtidig noget højere, end flere lande ifølge Bloomberg News havde håbet på.

Da Rusland i øjeblikket sælger sin olie med betydelige rabatter, kan prisloftet derfor have begrænset effekt.

Til sammenligning handles den europæiske referenceolie, Brent, onsdag formiddag til 88,28 dollar, mens en tønde af den amerikanske WTI-olie koster 80,83 dollar.

G7-landene ventes at nå til enighed om et prisloft inden for spændet 65-70 dollar. Nogle EU-repræsentanter mener dog, at loftet er sat for højt.

Alle medlemslande skal stemme for prisloftet, hvis det skal vedtages.

Prisloftet vil forbyde selskaber at fragte olie og tilbyde finansielle eller forsikringsmæssige ydelser for russiske selskaber, med mindre det aftalte prisniveau overholdes.

Formålet med prisloftet er ifølge Bloomberg News at forsyne verdens oliemarkeder for at undgå høje priser og samtidig begrænse den russiske regerings indtægter.

G7 er en gruppe af verdens førende industrialiserede nationer og består af Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA og Canada.

