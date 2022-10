Prisloft på russisk olie bliver højere og mere løst overvåget

Meget tyder på, at et varslet prisloft på russisk olie, der skal sælges til tredjelande, bliver højere og mere løst overvåget, skriver Bloomberg. Det skyldes frygt for uro på olie- og finansmarkederne, hvis et stramt prisloft kombineres med EU-sanktioner mod russisk olie