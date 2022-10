Høje LNG-priser betyder at skibe vælger at sejle på bunkerolie

Pavillon Energy, der er et bunkerselskab ejet af Singapore-statens Temasek, siger, at de aktuelt høje LNG-priser har tvunget dual fuel-skibe til at sejle på heavy fuel. Ammoniak er også blevet interessant, siger CEO i selskabet til Reuters.