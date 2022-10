Clarksons ser VLCC-rater krydse de 100.000 dollar inden længe

Opturen i råoliemarkedet, som ikke mindst er drevet af de kommende sanktioner mod Rusland, får Clarksons til at fremrykke sit scenarie for, hvornår raterne for de store VLCCere kommer over 100.000 dollar per dag. Udviklingen får rederierne til at skifte flåden ud.