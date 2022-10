Euronav sælger kæmpe råolietanker og tjener 35 mio dollar

Belgiske Euronav, som er ved at blive fusioneret med Frontline til verdens største råolietankrederi, har solgt ULCC-skibet ’Europe’ og hentet en millionfortjeneste i dollar. Skibet er et af kun fire kæmpe supertankere bygget for tyve år siden.