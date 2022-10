Storbank forventer stigende oliepris efter OPEC+ nedskæring

Oliepriserne bør stige frem mod slutningen af året, da Opec+’s beslutning om at reducere udbuddet styrker markedets positive udsigter.

Det vurderer Goldman Sachs’ energi- og råvarestrateg Damien Courvalin ifølge Bloomberg News.

Opec+-medlemmerne blev onsdag enige om en yderligere stramning af det globale udbud med en nedskæring i produktionen på omkring 2 mio. tønder per dag - den største reduktion siden 2020.

- Al den udvikling, vi har set på udbudssiden på dette tidspunkt, sætter i høj grad scenen for, hvad vi tror vil være højere priser i slutningen af dette år, siger Damien Courvalin til Bloomberg TV.

Priserne er stadig ikke høje nok til at balancere markedet, da efterspørgslen har oversteget udbuddet næsten uafbrudt siden maj 2020, siger råvarestrategen, der også pointerer, at den nuværende oliepris på cirka 90 dollar per tønde allerede indregner svag økonomisk vækst.

En stigning i den kinesiske efterspørgsel er ikke nødvendig for at opretholde Goldmans positive olieudsigter, da markedet allerede har en tæt på rekordlav lagerbeholdning.

Yderligere venter Goldmans råvarestrateg, at olieefterspørgslen i denne vinter vil stige som følge af manglende naturgas.

