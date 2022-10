Navigator vil købe flere gasskibe i joint venture

Det store gasrederi Navigator, der har danske Mads Peter Zacho som CEO, går sammen med kinesisk partner om at købe en række gasskibe.

Nærmere bestemt går Navigator Holdings sammen med Greater Bay Gas i et joint venture, der over de næste 15 måneder planlægger at købe fem etylen-gasskibe for omkring 233 mio. dollar, fremgår det af en meddelelse.