Flex LNGs topchef ser daglige rater bevæge sig op imod 300.000 dollar

Det er i øjeblikket et rigtig godt tidspunkt at være et LNG-rederi med eksponering på spotmarkedet. Uheldigvis for Flex LNG og topchef Øystein Kalleklev er det kun ét af selskabets flåde på 13 skibe, der nyder godt af de skyhøje rater.

Ifølge et nyt estimat fra Fearnleys er spotraterne for LNG-skibe steget med ikke mindre 70.000 dollar dagligt den seneste uge og ligger nu på 230.000 dollar per dag. Øystein Kalleklev mener imidlertid, at de reelle rater ligger endnu højere, og time charter-raten ækvivalenten er tættere på 300.000 dollar om dagen.