Amerikansk storbank er nu storaktionær i Frontline

Den amerikanske storbank Goldman Sachs har købt så mange aktier i tankrederiet Frontline, at banken har måttet informere Oslo-børsen om, at den nu er storaktionær i Frontline.

Det John Fredriksen-kontrollerede tankrederi er i færd med at fusionere med sin belgiske konkurrent, Euronav, og ifølge meddelelsen ejer Goldman Sachs med de seneste opkøb 5,26 pct. af aktierne i Frontline.

Ønsket om at fusionere Frontline og Euronav kommer fra John Fredriksen og ledelsen i Euronav, mens det belgiske rederis største aktionær, shippinggruppen CMB, som kontrolleres af den belgiske shipping-familie Saverys, har bekæmpet fusionsplanerne med alle midler.

Familien afviser, at fusionen kan skabe større værdi for aktionærerne i Euronav ved at skabe et endnu større tankrederi, sådan som tilhængernes argument for en fusion.

CMB og Saverys-familien har siden efteråret 2021 købt op af Euronav-aktier for at kunne blokere for en sammenlægning med Frontline.

CMB ejer lidt over en femtedel af Euronav.

Fusion med Euronav følger plan - men der er to modeller

Frontline fik solidt overskud i andet kvartal før fusion med Euronav

Euronav går frem i andet kvartal - men har stadig et lille nettotab