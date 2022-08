Scorpio Tankers indgår de længste kontrakter siden 2008

Smilene er brede i New York, ligesom de er brede i København, som det lyder fra Scorpio Tankers CEO Robert Bugbee fra rederiets adresse midt på Manhattan.

Dermed refererer den erfarne shippingmand til, at den optur, som Scorpio Tankers har sukket efter i årevis, endelig har indfundet sig og som også kommer de dansk-baserede konkurrenter som Hafnia, Torm og Norden til gode.

For Scorpio Tankers vedkommende har det mere specifikt betydet et nettooverskud i det seneste regnskab på 191 mio. dollar, som skal sammenlignes med et minus på 53 mio. dollar i samme kvartal sidste år, hvor coronapandemien lagde en dæmper på aktiviteten.

Og netop genåbningen af økonomierne på et tidspunkt, hvor olielagrene generelt er i bund, er en af hovedårsagerne til, at Scorpio på linje med restren af industrien ser usædvanligt positivt på udviklingen.

”Der er mange faktorer, der taler for, at det er et længere og vedvarende opsving, der er i gang”, lyder det fra Bugbee i et interview med ShippingWatch.

Bedste aftaler i 15 år

Helt konkret peger han på, at Scorpio Tankers nu slutter aftaler af en længde, som rederierne ikke har oplevet i 15 år, eller mere præcis siden den fem-årige optur, der tog fart i 2003 og sluttede brat med finanskrisen i 2008.

Af rederiets samlede portefølje er 7-8 pct. nu aftaler, der løber over 3-5 år, og Bugbees klare forventning er, at antallet af lange konktrakter vil gå i vejret i tredje kvartal. Ifølge det seneste regnskab har selskabet indgået i alt ni lange aftaler, fem LR2 og fire MR-skibe, til rater på mellem hhv. 28.000-30.000 dollar om dagen og 21.000-23.000 dollar dagligt.

jeg ser et stærkt marked for mig, der vil strække et godt stykke frem og givetvis flere år Robert Bugbee, CEO, Scorpio Tankers

”Det tegner godt for tredje kvartal,” lyder det kort fra Robert Bugbee, der ikke ønsker at være mere præcis i sin guidance. Men hvis han skal tegne det brede billede, ser det yderst optimistisk ud fremover.

”Opturen tog fart allerede ved årets begyndelse, hvor myndighederne flere steder lykkedes med at slå coronapademien ned, og folk begyndte at flyve igen. Det skete på et tidspunkt, hvor efterspørgslen var stor, fordi olielagrene rundt omkring var helt i bund. Ruslands invasion af Ukraine betyder også mere transport, ligesom vi ikke har set den fulde nettoeffekt af flyrejserne endnu. Kina er heller ikke fuldt ud tilbage,” siger han.

Stærkt marked flere år frem

Efterspørgslen ser derfor solid ud ifølge Scorpio Tankers topchef, som på linje med Hafnias CEO Mikael Skov ser frem mod EU’s embargo, der i februar næste år endeligt vil sanktionere import af russisk olie til de europæiske lande. Ifølge den danske CEO vil det i sig selv give en ekstra efterspørgsel på over 100 MR-skibe, fordi der skal sejles længere med olien, den såkaldte ton-mile faktor.

”Derfor ser jeg et stærkt marked for mig, der vil strække et godt stykke frem og givetvis flere år,” lyder forventningen fra Bugbee, som kan læne sig op af en udbudsside, der også bekræfter et længere opsving.

Ifølge Bimco ligger ordrebogen for produkttankskibe på 4,9 pct. i 2022, men organisationen regner med, at de høje rater og positive udsigter vil få flere bestillinger i bogen inden årets udgang. Men de skibe vil tidligst blive leveret i 2024 og vil derfor ikke rokke ved balancen for udbud og efterspørgsel i år eller næste år. Også selvom ophugningen af skibe er lav fordi, der er gode penge at tjene på tonnagen.

selv hvis vi indregner en fuldtonet recession i vores scenarium, kan jeg ikke se, at det skulle ændre det gode marked Robert Bugbee, CEO, Scorpio Tankers

Alt i alt er billedet så robust, at Bugbee ikke er bekymret for de åbenlyse risici, der eksisterer, siger han. Det være sig den lave vækst, som både OECD og IMF har skitseret, og den høje inflation, der allerede en realitet i mange lande. Især IMF er pessimistisk og frygter en decideret recession i 2023.

Men som Bugbee selv siger, ”selv hvis vi indregner en fuldtonet recession i vores scenarium, kan jeg ikke se, at det skulle ændre det gode marked.”

Clarksons har netop offentliggjort en analyse, hvor et af scenarierne er, at de daglige rater for LR2-skibene kan komme op i 250.000 dollar om dagen, når EU’s embargo er indført næste år.

”Sandsynligvis vil prisforskellen på diesel mellem Europa og Asien begrænse, hvor høje raterne kan blive, men i vores scenarie kan LR2-indtægterne teoretisk set nå 250.000 dollar om dagen, hvis udnyttelsen stiger med syv procentpoint,” hedder det bl.a. i analysen.

