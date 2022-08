Frontline fik solidt overskud i andet kvartal før fusion med Euronav

Det John Fredriksen-kontrollerede tankrederi Frontline kom ud af andet kvartal med et justeret nettoverskud på 42,2 mio. dollar på en omsætning på 300,4 mio, dollar ifølge en regnskabsmeddelelse.

Det er en klar fremgang efter et 2021, der endte i et samlet minus på 6,5 mio. dollar for Frontline.