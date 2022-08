Odfjell kommer ud af andet kvartal med sit bedste resultat i 15 år

Odfjell kan se tilbage på et andet kvartal, der bød på kemikalietankrederiets bedste resultat i 15 år.

Bundlinjen viser således et nettoresultat på 30,0 mio. dollar mod et underskud på 7,8 mio. dollar i samme kvartal 2021, fremgår det af regnskabet, der er det første siden danske Kristian Mørch trådte tilbage efter en årrække som CEO for det norske kemikalierederi.