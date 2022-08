Torm køber 75 pct af scrubberleverandør

Tankrederiet Torm har købt tre fjerdedele af ME Production (MEP) i en handel, hvor den nuværende ejer og grundlægger af selskabet, Jens Peter Faldt, forbliver CEO og beholder en ejerandel på 25 pct.

Dermed forstærker de to virksomheder et partnerskab, der allerede har resulteret i et tæt samarbejde om udvikling og produktion af scrubbere – røgrensningssystemer – der er blevet installeret på mere end 50 af rederiets skibe.