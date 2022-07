Ardmore lander rekordresultat for det seneste kvartal

Ardmore fik et nettoresultat i andet kvartal i år på 28,8 mio. dollar, fremgår det af regnskabet fra rederiet, som dermed sætter ord og tal på den optur for industrien, der for alvor er begyndt at materialisere sig.

I samme kvartal sidste år lød resultatet på et underskud på 8,2 mio. dollar, men 2022 har i høj grad ændret udviklingen og udsigterne for sektoren, der også tæller rederier som Hafnia, Torm og Scorpio.