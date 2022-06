Supertankere sejler til minusrater: "Billedet er mere sammensat end som så"

Råolierederierne venter med tålmodighed på den markedsoptur, de har spået i over et år, men det lader vente på sig. I alt fald hvis man kaster et hurtigt blik på spotraterne, som i øjeblikket ligger i minus for supertankskibene – VLCC’erne.

Og markedet er da generelt også dårligt for tiden, lyder det i en kommentar fra DNB Markets til ShippingWatch.