Euronav køber International Seaways ud af joint venture

Euronav køber International Seaways ud af et fælles og længerevarende joint venture om ejerskab af to såkaldte FSO-skibe.

Euronav overtager således International Seaways’ ejerandel på 50 pct. i joint venturet om de to konverterede ULCC-skibe FSO Asia og FSO Africa for i alt 300 mio. dollar. Justeret for arbejdskapital og gæld betaler det belgiske rederi omkring 140 mio. dollar i kontanter, fremgår det af en meddelelse.