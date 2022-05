Frontline-topchef: Russisk olie strømmer ret frit igennem markedet

Trods massive sanktioner fra vesten og eksempler på rederier, som offentligt har sagt fra over for at tage nye transporter, så flyder store strømme af russisk olie fortsat igennem markedet.

Sådan lød det tirsdag fra Frontlines topchef Lars Barstad på en telekonference i forlængelse af tankrederiets regnskab for første kvartal.